Песков переадресовал в Минобороны и МИД вопрос о соглашениях по порту в сирийском Тартусе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал Минобороны и МИД РФ вопрос о якобы расторжении новым сирийским руководством соглашений с Россией, касающихся управления морским портом в городе Тартус, где также находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

"Я переадресую ваш вопрос министерству обороны и министерству иностранных дел. Я лишь могу сказать, что по всем актуальным вопросам мы продолжаем наши контакты с руководством Сирии", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на издание Al-Watan сообщили, что новые власти Сирии расторгли соглашение с Россией об управлении морским портом в Тартусе. При этом сирийские власти заявляли, что пока не намерены разрывать соглашения о размещении российских военных в Латакии и Тартусе.