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В Кремле заявили о намерении продолжать диалог с новыми сирийскими властями

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Россия будет продолжать выстраивать диалог с новыми сирийскими властями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги визита российской делегации в Дамаск.

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"Это важная поездка, это важные контакты, потому что необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы занимаемся и будем заниматься дальше", - сказал Песков журналистам в среду.

Кроме того, его попросили прокомментировать сообщения о том, что на этих переговорах сирийские власти якобы попросили Россию о неких компенсациях для восстановления доверия и о выдаче экс-президента Сирии Башара Асада.

"Я это оставляю без каких-либо комментариев. Мы будем продолжать дальше диалог с сирийскими властями", - ответил Песков

Дмитрий Песков Сирия
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