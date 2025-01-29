В Кремле заявили о намерении продолжать диалог с новыми сирийскими властями

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Россия будет продолжать выстраивать диалог с новыми сирийскими властями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги визита российской делегации в Дамаск.

"Это важная поездка, это важные контакты, потому что необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями, чем мы занимаемся и будем заниматься дальше", - сказал Песков журналистам в среду.

Кроме того, его попросили прокомментировать сообщения о том, что на этих переговорах сирийские власти якобы попросили Россию о неких компенсациях для восстановления доверия и о выдаче экс-президента Сирии Башара Асада.

"Я это оставляю без каких-либо комментариев. Мы будем продолжать дальше диалог с сирийскими властями", - ответил Песков