В сирийской провинции Тартус начали операцию против сил сторонников Асада

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сирийские силы безопасности в четверг приступили к операции в провинции Тартус на западе страны против вооруженных формирований, лояльных покинувшему пост президента Сирии Башару Асаду, сообщает телерадиоканал LBCI.

По данным местных СМИ, в ходе операции удалось "нейтрализовать некоторое число" противников новой сирийской администрации. Также поступала информация о задержаниях ряда лиц.

Ранее сообщалось, что 14 сотрудников МВД погибли в Сирии в ходе столкновений с силами администрации экс-президента Асада. Местом столкновений стала сельская местность за пределами города Тартус.

Вооруженная сирийская оппозиция 8 декабря объявила о захвате Дамаска и начала формирование переходных органов власти.