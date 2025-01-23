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Президент Курчатовского института назвал Арктику геополитическим "полигоном будущего"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Арктика является глобальным преимуществом России, она становится геополитическим "полигоном будущего", и стране надо быть сверхсильной, чтобы защитить свои интересы в этом регионе, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", глава научно-экспертного совета Морской коллегии РФ Михаил Ковальчук.

"Ведь разговоры (президента США Дональда Трампа - ИФ) о Гренландии, о Канаде - это же о чем речь? Они - арктическая страна. А сегодня, если возьмут Канаду и Гренландию, они становятся равновелики нам (в Арктике - ИФ). Значит, они нас исключают из Арктического совета, я не хочу вдаваться в детали", - сказал Ковальчук, выступая в четверг в Петербурге на совещании по вопросам участия высших учебных заведений России в обеспечении технологического суверенитета в сфере судостроения.

Он заметил, что, "если слушать, что говорит Трамп, мы с вами должны понимать, что в тот день, когда распался Советский Союз, закончилась Ялтинско-Потсдамская модель мира, потому что она держалась на Советском Союзе как на стержневом участнике".

Сейчас, по его мнению, должна возникнуть новая модель и она уже формируется.

"Но мы должны понимать, что существенной частью этой модели является Арктика. И Арктика является нашим глобальным преимуществом, что наш президент абсолютно четко сформулировал и сделал массу шагов для этого", - подчеркнул Ковальчук.

Россия располагает крупнейшим в мире ледокольным флотом, только у нее есть атомные ледоколы, отметил глава Курчатовского института.

"Это понимаем не только мы. И Арктика - это полигон будущего", - добавил он. США "сейчас будут идти в Арктику", полагает Ковальчук.

"Идет борьба на всех этажах - двухсотмильная зона и прочее. Значит, мы должны быть сверхсильными, и сегодня мы в Арктике можем занять позиции, в которых очень трудно будет нас догнать", - заявил Ковальчук.

В Санкт-Петербурге в четверг помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев провел совещание по вопросам участия высших учебных заведений России в обеспечении технологического суверенитета в сфере судостроения.

Как считает Ковальчук, именно Морская коллегия РФ под руководством Патрушева может "консолидировать все силы, все мнения" и выработать принципиально новую концепцию для защиты и продвижения национальных интересов России в Арктике.

Курчатовский институт Михаил Ковальчук Арктика США Дональд Трамп
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