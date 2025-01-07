Поиск

Трамп заявил, что Гренландия нужна США для "защиты свободного мира"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Дания должна отказаться от Гренландии в пользу США, так как это необходимо для защиты национальных интересов Вашингтона.

"Люди даже не знают, есть ли у Дании законные права на Гренландию, но если они есть, то Дания должна отказаться от них, потому что Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности, для защиты свободного мира", - заявил он во время пресс-конференции во вторник.

По словам Трампа, вокруг острова регулярно курсируют китайские и российские корабли, и для того, чтобы их увидеть с берега, "даже бинокль не нужен".

Ранее избранный президент уже высказывал намерения сделать Гренландию часть США. Также ранее во вторник Дональд Трамп-младший и представители его отца прибыли на остров.

США Дональд Трамп Гренландия Дания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп считает, что к конфликту на Украине привели ошибки Байдена

Трамп считает, что к конфликту на Украине привели ошибки Байдена

До 126 возросло число жертв землетрясения в китайском Тибете

Умершие знаменитости

Умер французский политик Жан-Мари Ле Пен

Умер французский политик Жан-Мари Ле Пен

Число жертв землетрясения в китайском Тибете увеличилось до 95 человек

Следствие Южной Кореи хочет второй раз попытаться арестовать президента страны

Следствие Южной Кореи хочет второй раз попытаться арестовать президента страны

Более 50 человек стали жертвами землетрясения в китайском Тибете

Более 50 человек стали жертвами землетрясения в китайском Тибете

Что случилось этой ночью: вторник, 7 января

Блинкен поддержал формирование в Сирии инклюзивного правительства

Блинкен поддержал формирование в Сирии инклюзивного правительства

В США зафиксирован первый случай смерти человека от птичьего гриппа

Конгресс США подтвердил победу Трампа на выборах президента

Конгресс США подтвердил победу Трампа на выборах президента
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе156 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2083 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии143 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5665 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });