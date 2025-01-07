Трамп заявил, что Гренландия нужна США для "защиты свободного мира"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Дания должна отказаться от Гренландии в пользу США, так как это необходимо для защиты национальных интересов Вашингтона.

"Люди даже не знают, есть ли у Дании законные права на Гренландию, но если они есть, то Дания должна отказаться от них, потому что Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности, для защиты свободного мира", - заявил он во время пресс-конференции во вторник.

По словам Трампа, вокруг острова регулярно курсируют китайские и российские корабли, и для того, чтобы их увидеть с берега, "даже бинокль не нужен".

Ранее избранный президент уже высказывал намерения сделать Гренландию часть США. Также ранее во вторник Дональд Трамп-младший и представители его отца прибыли на остров.