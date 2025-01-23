Николай Патрушев призвал к реформе инженерного образования

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Многие системные проблемы, препятствующие достижению Россией технологического суверенитета, до сих пор полностью не решены, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании об участии вузов в обеспечении технологического суверенитета в судостроении.

"В стране активно ведется работа по импортозамещению как первому этапу обеспечения технологического суверенитета. Опора на собственные силы позволит обеспечивать потребности населения, и показывать устойчивые темпы роста. Однако многие системные проблемы, которые препятствуют достижению технологического суверенитета, до сих пор полностью не решены", - сказал Патрушев.

По его словам, это касается в первую очередь вопросов создания и внедрения новых отечественных технологий, на основе которых только и можно построить технологический суверенитет.

"Важнейшим условием для его достижения является увеличение количества ученых, исследователей и разработчиков, инженеров в общей численности трудовых коллективов. В связи с этим вопросы обеспечения качества подготовки кадров имеют одно из приоритетных значений. Для этого необходима трансформация системы инженерного образования и среднего образования", - подчеркнул он.

"Также критически важными являются: снижение сроков разработки новой техники; устранение препятствий, связанных с особенностями сертификационных процедур, для промышленного внедрения новых отечественных технологий; обеспечение государственной поддержки эффективного внедрения новых технологических решений, в том числе в таких отраслях промышленности, как судостроение, авиационная, ракетно-космическая и атомная промышленность", - перечислил помощник президента.