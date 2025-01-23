Рособрнадзор одобряет продление срока действия сданного ЕГЭ для участников СВО

Ведомство еще не получало соответствующих просьб от воюющих

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Рособрнадзор поддерживает инициативу исключить из сроков действия Единого госэкзамена период прохождения военной службы, в том числе в зоне СВО, но соответствующих обращений от участников спецоперации на данный момент в ведомство не поступало, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

"Учитывая социальную значимость законопроекта предлагаемая концепция увеличения срока действия результатов ЕГЭ поддерживается. На данный момент в Рособрнадзоре нет обращений от участников СВО с просьбой о продлении срока действия результатов ЕГЭ, но такие запросы нельзя исключить, поэтому необходимо быть нормативно готовыми к оказанию такой поддержки участникам СВО", - сообщили в ведомстве.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает срок действия ЕГЭ на период прохождения военной службы. Предлагается не включать в срок действия результатов экзаменов участие в СВО, контрактную или срочную службу.

Как отметили в Рособрнадзоре, результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действительны четыре года. То есть фактически пять лет - год получения результатов и четыре года после получения результатов.