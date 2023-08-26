Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В ЕГЭ по истории в 2024 году собрались добавить вопросы о событиях СВО

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вопросы о событиях и персоналиях специальной военной операции (СВО) появятся в билетах Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории уже в следующем году, следует из опубликованного проекта демонстрационного экзамена на сайте Федерального института педагогических измерений.

Так, в одном из заданий требуется в хронологическом порядке расположить события: подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в составе России.

В другом вопросе экзамена, где требуется сопоставить событие и его участника, выпускнику надо, в частности, знать имя командира артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР Ольгу Качуру, погибшей летом 2022 года.

В сентябре прошлого года в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что вопросы, связанные со специальной военной операцией на Украине, появятся в ЕГЭ по истории после внесения соответствующих изменений в рабочие программы и учебники.

Как сообщал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, для школ уже подготовлены единые государственные учебники по всеобщей истории и истории России для учеников 10 и 11 классов. Обновленные учебники по истории для 11 классов появятся в школах к 1 сентября.

ЕГЭ СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Беспилотник сбит на подлете к Белгороду

Потушен пожар на складе в Кемерове

Защита гражданина США Спектора обжаловала его арест по делу о шпионаже

Защита гражданина США Спектора обжаловала его арест по делу о шпионаже

Число пострадавших от обстрела ВСУ поселка Белгородской области выросло до шести

Казаньоргсинтез отказался от иска к Siemens на 9,5 млрд руб.

Казаньоргсинтез отказался от иска к Siemens на 9,5 млрд руб.

Российские военные уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Минобороны РФ заявило, что в Подмосковье сбит БПЛА самолетного типа

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Подмосковье

"Росбалт" исключен из перечня иностранных агентов

Иноагентами признаны Константин Эггерт и Кирилл Рогов

Иноагентами признаны Константин Эггерт и Кирилл Рогов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });