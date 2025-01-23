Правительство разрешило подтверждать возраст при покупке энергетиков с помощью биометрии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширит количество услуг и сервисов, которые можно будет получить с помощью мобильного приложения "Госуслуги Биометрия". В том числе предусмотрена возможность подтверждения гражданином своего совершеннолетия при покупке энергетиков, говорится в сообщении аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Правительство расширило доступ граждан к сервисам на базе Единой биометрической системы. В частности, теперь для получения ряда услуг по биометрии достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении "Госуслуги Биометрия". Соответствующее постановление правительства подписано", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Постановление предусматривает возможность применения упрощенной биометрии для дополнительной защиты личного кабинета на Госуслугах. "Для этого будет достаточно сделать фото в приложении "Госуслуги Биометрия" и активировать соответствующую функцию в личном кабинете на портале Госуслуг", - уточняется в сообщении.

Сейчас в качестве второго фактора защиты можно использовать на выбор смс-код, уникальный одноразовый пароль из специального приложения, а также биометрию, зарегистрированную с использованием загранпаспорта или очно в банке. "Эти способы защиты также сохранятся, и человек всегда сможет выбрать наиболее подходящий для себя вариант в разделе "Безопасность" на Госуслугах", - отмечается в релизе.

"Перечень случаев использования Единой биометрической системы также дополняется возможностью подтверждения возраста при приобретении тонизирующих напитков. Это означает, что после запуска соответствующего сервиса подтвердить возраст при покупке энергетиков можно будет как по документам, так и с помощью биометрии. Чтобы подключить сервис, понадобятся загранпаспорт и приложение "Госуслуги Биометрия"", - говорится в сообщении.

С 1 марта 2025 года вступит в силу закон, по которому купить энергетические напитки можно будет только с 18 лет.

Документ также упрощает порядок дистанционного подтверждения права на получение российской пенсии за рубежом. "Ранее для получения услуги требовалось зарегистрировать биометрию очно в банке. Теперь же для регистрации достаточно приложения "Госуслуги Биометрия" и загранпаспорта нового образца", - поясняет аппарат вице-премьера.

В личном кабинете на портале Госуслуг можно проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить данные. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра системы.

В начале ноября 2024 года о проекте постановления, расширяющем количество услуг и сервисов, которые можно будет получить с помощью мобильного приложения "Госуслуги Биометрия", сообщила пресс-служба Минцифры, которое разработало документ.

ЕБС - государственная информационная система, обеспечивающая сбор биометрических персональных данных, их хранение и использование для аутентификации и идентификации пользователей для получения гражданами государственных услуг и доступа к финансовым банковским сервисам.