Мособлдума запретила продажу энергетиков у спортивных и культурных учреждений

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Мособлдума приняла в трех чтениях закон о запрете продавать энергетики у спортивных и культурных объектов.

"В рамках закона предлагается сохранить запрет на продажу тонизирующих и энергетических напитков в зданиях и помещениях, где осуществляется образовательная и медицинская деятельность, а также дополнить это объектами культуры и спорта. (...) Прошу поддержать", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, представляя законопроект.

Ранее законопроект обсудили в профильном комитете областной думы с участием представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и прокуратуры региона. Замечаний к нему не поступило.