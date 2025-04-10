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Мособлдума запретила продажу энергетиков у спортивных и культурных учреждений

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Мособлдума приняла в трех чтениях закон о запрете продавать энергетики у спортивных и культурных объектов.

"В рамках закона предлагается сохранить запрет на продажу тонизирующих и энергетических напитков в зданиях и помещениях, где осуществляется образовательная и медицинская деятельность, а также дополнить это объектами культуры и спорта. (...) Прошу поддержать", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, представляя законопроект.

Ранее законопроект обсудили в профильном комитете областной думы с участием представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и прокуратуры региона. Замечаний к нему не поступило.

Мособлдума Московская область Сергей Двойных
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