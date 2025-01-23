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Восстановлению после разлива мазута подлежит 280 га побережья

Краснодарскому краю выделят до 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива мазута

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Восстановлению после разлива мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе, по предварительным данным, подлежит 280 га побережья, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

"Окончательные цифры площади восстановления можно будет назвать после того, как прекратятся все выбросы мазута, и он будет убран с побережья. Но на сегодняшний день, учитывая уже очищенную территорию, мы рассчитали площадь, которую необходимо восстановить. Предварительно – это 280 гектаров побережья. Объем чистого нового песка – порядка 840 тысяч кубов. При высоте песка примерно 20 см. То есть почти в четыре раза больше, чем сейчас вывезли", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина членами правительства.

"Эта цифры обусловлены тем, что мы ставим задачу сделать пляж еще лучше, чем он был, чтобы люди, которые приедут потом отдыхать, это оценили", - отметил глава Минприроды.

Он уточнил, что приоритетными местами для забора являются три месторождения кварцевого песка, они расположены недалеко от Анапы. "Выбирали по логистике, качеству песка и запасам", - сказал Козлов.

Министр подчеркнул, что загрязненный песок после очистки на пляж не вернется, "он будет востребован в других отраслях".

По его словам, краевые власти приступают к разработке проектной документации на поэтапное восстановление побережья. Кроме того, будет предусмотрена инженерная защита пляжей, "чтобы берег не смывало".

До 1 сентября должна быть сделана проектно-сметная документация, после чего будет решаться вопрос финансированием. Работы планируется провести с IV квартала этого года по май 2026 года – в межсезонье, сказал министр. "К следующему сезону пляж должен быть восстановлен", - сказал Козлов.

"Окончательные цифры по ущербу животному миру и природным экосистемам мы назовём только после ликвидации всех выбросов аварии. Потому что Росприроднадзор рассчитывает ущерб на основе данных о фактическом загрязнении окружающей среды, а региональные власти – по количеству и видовому составу животного мира, который пострадал", - сказал Козлов.

"Ущерб Росприроднадзор выставит в суде виновникам загрязнения. Основная работа на этом направлении будет проделана, по нашему мнению, в течение трех месяцев", - отметил министр.

Правительство РФ приняло решение о выделении до 1,5 млрд руб. Краснодарскому краю для возмещения расходов на ликвидацию последствий разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе

"Буквально сегодня на заседании правительства принято решение о выделении Краснодарскому краю до 1,5 млрд руб., чтобы регион смог возместить свои расходы. Компенсация покроет затраты на проведение аварийно-спасательных работ, перевозку замазученного грунта на временную площадку, хранение и обезвреживание", - сказал Козлов.

Хроника 15 декабря 2024 года – 23 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край
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