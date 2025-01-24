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Глава Минприроды заявил, что загрязнённые мазутом пляжи на Кубани очистят к лету

Глава Минприроды заявил, что загрязнённые мазутом пляжи на Кубани очистят к лету
Уборка мазута в Краснодарском крае после разлива в Черном море
Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Мазутные загрязнения планируется полностью убрать с пляжей Краснодарского края к лету текущего года, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов журналистам в пятницу.

"К летнему сезону состояние пляжей должно быть приведено к нормативному состоянию. Это значит, что мазута на пляже быть не должно. Для этого на протяжении почти месяца грунт на пляже вывозится на временные площадки хранения, будут проведены работы на пляжах силами волонтёров, МЧС и новых технологических решений, которые рождаются каждый день", - сказал Козлов.

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Ранее на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства глава Минприроды сообщил, что восстановлению после разлива мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе, по предварительным данным, подлежит 280 га черноморского побережья. Козлов добавил, что вместо очищенного от мазута песка на пляжи завезут чистый кварцевый песок.

Как сообщалось, краевые власти приступают к разработке проектной документации на поэтапное восстановление побережья. Кроме того, будет предусмотрена инженерная защита пляжей, "чтобы берег не смывало".

До 1 сентября должна быть сделана проектно-сметная документация, после чего будет решаться вопрос финансирования. По данным Козлова, работы планируется провести с IV квартала этого года по май 2026 года - в межсезонье, а к следующему сезону пляж должен быть восстановлен.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 24 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Минприроды Александр Козлов
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