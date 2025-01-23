Пожар на складе в подмосковном Клину ликвидирован

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали пожар в складском комплексе в подмосковном Клину, заявили в МЧС РФ в четверг.

Причина инцидента устанавливается, говорится в сообщении.

Ранее МЧС сообщало о локализации пожара на площади 5 тыс. кв. м. и ликвидации открытого горения.

В четверг на Волоколамском шоссе, дом 4загорелось складское помещение. Площадь пожара, по предварительным данным, составила 10 тыс. кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.

В прокуратуре Подмосковья сообщили, что надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, окончательные выводы о причине пожара будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.