Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, которое произошло в ночь на пятницу в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, зарегистрированного в 3:04 по местному времени (18:04 четверга мск), находился в 101 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Очаг залегал на глубине 43 км под морским дном.

В главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что, судя по инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского это землетрясение ощущалось силой до трех баллов.

Угроза цунами не объявлялась.