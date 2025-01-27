Трехбалльное землетрясение разбудило жителей Петропавловска-Камчатского

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7, которое произошло в ночь на понедельник в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, зарегистрированного в 01:37 по местному времени (16:37 воскресенья по Москве), находился в 109 км -восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 52 км под морским дном.

Энергетический класс сейсмособытия составил 12,8.

В главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что в отдельных районах Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского района это землетрясение ощущалось силой до трех баллов.

Угроза цунами не объявлялась.

В соцсетях люди пишут, что подземные толчки разбудили их и домашних животных.