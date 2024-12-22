Найден пропавший на Камчатке самолет Ан-2, люди живы

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Найден самолет Ан-2, пропавший в четверг на Камчатке. Люди, находившиеся на его борту, живы, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев в воскресенье.

"Борт найден, люди живые. Какое точно состояние, сказать не могу. Сейчас будем эвакуировать", - сообщил Лебедев в соцсетях.

Самолет Ан-2 авиакомпании "Фаеравиа", выполнявший местный авиарейс по маршруту Мильково - Оссора, пропал на Камчатке в четверг днем.

На борту были три человека и коммерческий груз. В 160 км от райцентра Усть-Камчатск сработал сигнал аварийной посадки. В пункт назначения самолет вовремя не прибыл. Сразу началась поисково-спасательная операция.

По факту случившегося проверку проводят Следственный комитет и прокуратура.