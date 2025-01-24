Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Уфы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Росавиация отменила в аэропорту Уфы временные ограничения на прием и выпуск самолётов, введенные утром в пятницу, сообщила пресс-служба уфимского аэропорта.

Ограничения сняты в 12:30 по местному времени. Аэропорт "Уфа" работает в штатном режиме.

Ранее в пятницу ограничения были также введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Самары и Саратова.

Маршрутная сеть аэропорта Уфы насчитывает 59 направлений, включая 40 направлений в города России и 19 международных маршрутов. Партнерами аэропорта являются более 40 авиакомпаний.

Гг км



