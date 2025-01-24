Росавиация вновь ввела ограничения в аэропорту Уфы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Росавиация повторно в пятницу ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов аэропортом Уфы, сообщила пресс-служба аэропорта.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться после снятия ограничений.

В первый раз в пятницу ограничения в уфимском аэропорту были введены утром. Затем, в 12:30 по местному времени (10:30 по Москве), они были сняты.

Сообщалось также, что в пятницу ограничения были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Самары и Саратова.

Маршрутная сеть аэропорта Уфы насчитывает 59 направлений, включая 40 направлений в города России и 19 международных маршрутов. Партнерами аэропорта являются более 40 авиакомпаний. Аэропорт принадлежит Башкирии.