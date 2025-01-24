Временные ограничения введены в аэропорту Уфы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.

"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Уфа (код ИКАО: UWUU)", - говорится в сообщении.

Ранее подобные ограничения ввели в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Кроме того, ограничения коснулись аэропортов Казани, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Нижнекамска.