Минсельхоз согласует с Росгидрометом план развития системы метеостанций

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз планирует подписать с Росгидрометом "дорожную карту" по развитию системы метеостанций и включению частных метеостанций в общий контур фиксации метеоданных, сообщила журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова.

Она напомнила, что проблема нехватки метеостанций в некоторых регионах обсуждается давно, и выразила уверенность, что найденные решения помогут развернуть тему в позитивной плоскости.

Последнее совещание с представителями Минсельхоза и Росгидромета состоялось в декабре 2024 года.

"О чем договорились с Росгидрометом. Подписываем дорожную карту 30 января. Мы выбрали 3 пилотные субъекта РФ - Нижегородскую, Новосибирскую и Самарскую области для участи в эксперименте", - сообщила Фастова. В рамках договоренностей имеющиеся метеостанции, официально не входящие в систему Росгидромета, "будут включены в общий контур обзора". "Росгидромет на основе данных этих метеостанций сможет выдавать справки в цифровом виде и в упрощенном порядке", - продолжила она.

Говоря о мерах поддержки проектов, связанных с созданием дополнительных метеостанций в аграрных регионах РФ, Фастова отметила, что в настоящее время есть две такие программы. Во-первых, это льготные кредиты на покупку оборудования для метеостанций. Во-вторых, "субъекты РФ, которые видят нехватку метеостанций и говорят о необходимости увеличения числа станций Росгидромета", имеют право "дать свою субсидию для компенсации части затрат" по созданию дополнительных частных метеостанций, пояснила первый заместитель министра.

Компании - производители оборудования для метеостанций в основном отечественные, работают по программам импортозамещения, дополнила она.

"Наша задача - расширить работу, чтобы все данные, поступающие с метеостанций, могли видеть и сельхозпроизводители, и управления сельского хозяйства. Последние, используя такие данные, своевременно и точно смогут давать сигналы сельхозпроизводителям о сроках внесения удобрений, сроках обработки посевов - глобальная в принципе задача", - считает Фастова.

В этой связи, добавила она, в договорах участников эксперимента по расширению контура данных метеостанций в трех регионах будет специально оговорено, что этими данным смогут пользоваться на только владельцы станций, но, к примеру, региональные органы АПК.

В числе регионов, где имеются частные метеостанции, но которые пока не вошли в эксперимент, Фастова назвала Омскую область, Алтайский край, Татарстан и Башкирию.

Как заявил "Интерфаксу" президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, "проблема нехватки метеостанций для подтверждения обстоятельств страхового события актуальна", она поднимается "чуть ли не на каждой встрече региональных сельхозпроизводителей с агростраховщиками".

Биждов напомнил, что в России с господдержкой действуют две субсидируемые программы страхования посевов. По программе ЧС-страхования урожая, убыток признается после официального объявления ЧС определенной категории. А по более широкой программе - мультирискового страхования урожая - для организации выплаты требуется обязательно справка Росгидромета определенной формы. "Если хозяйство расположено в отдалении от метеостанции, оно может столкнуться с трудностями при фиксации причин страхового события, вызвавшего гибель или ущерб посевам", - сказал глава НСА.

"Своевременное получение аграриями данных метеослужбы не только помогает им планировать и вести свой бизнес, но обеспечивает оперативное оформление страховой выплаты", - заключил Биждов.