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Аграрии в 2024 году получили 4,5 млрд рублей страховых выплат за гибель урожая

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Выплаты российским растениеводам по договорам с господдержкой за ущерб урожаю осуществлялись в 2024 году из-за семи видов стихийных бедствий. Об этом сообщил глава Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, выступая на 16-й международной конференции "Где маржа 2025".

Растениеводы РФ в 2024 году получили 4,5 млрд рублей страховых выплат за гибель урожая 31 вида сельхозкультур в 38 регионах, а общий объем выплат по всем направлениям агробизнеса (включая страхование животных и аквакультуры) составил за прошлый год 8,1 млрд рублей .

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"В 2024 году в России реализовался сценарий, при котором отмечалось сочетание как редких агроклиматических аномалий - в частности, таким стало переувлажнение в августе в Поволжье и на Урале, так и уже типичных для ряда регионов опасных явлений уровня ЧС, таких как засуха на Юге России, - привел данные президент НСА в ходе выступления. - Агроклиматические аномалии прошлого года привели к объявлению 32 чрезвычайных ситуаций в 27 регионах, пострадали культуры во всех округах", привел данные Биждов.

Поскольку охват страховой защитой посевов достиг значимых показателей (договорами было охвачено за год 16,3 млн га посевов), "система агрострахования ответила осуществлением рекордных выплат аграриям", добавил он.

Основной объем страховых выплат в прошлом году был осуществлен по гибели озимой пшеницы - 1,8 млрд рублей, гибели кукурузы - 363 млн рублей, яровой пшеницы - 314 млн рублей, сахарной свеклы - 279 млн рублей, ярового ячменя - 208 млн рублей, подсолнечника на зерно - 186 млн рублей, гороха - 163 млн рублей и сои - 115 млн рублей. В списке наиболее крупных - выплаты за утрату посевов, таких как лен-кудряш (72 млн рублей), рапс озимый (71 млн рублей), кукуруза на корм (67 млн рублей), рапс яровой (49 млн рублей). Также были заметны выплаты по страхованию посадок семечковых - 41 млн рублей, еще 37 млн рублей компенсировано по утрате картофеля и овощей.

Как сообщил в ходе той же конференции гендиректор компании-лидера в сегменте по объему премий "РСХБ-Страхование", член правления НСА Сергей Простатин, его компанией был зафиксирован в прошлом году двукратный рост числа заявлений от аграриев о наступивших убытках.

НСА Национальный союз агростраховщиков
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