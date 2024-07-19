Минсельхоз определил направления для улучшения агрострахования с господдержкой

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ определил 4 направления в области совершенствования агрострахования с господдержкой. Об этом сообщила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на летней конференции "Где маржа 2024" в пятницу в Москве.

В их числе – инициатива по законодательному снижению максимального порога франшизы по договорам мультирискового страхования урожая, вопрос признания заключений частных метеостанций для целей агрострахования, упрощение системы документооборота со страховщиками и аграриями по теме страхования урожая, а также регулирование вопроса ущерба при изъятии животных в случае возникновения эпидемических очагов заражения животных.

"Минсельхоз ставит задачу улучшить качество страхования посевов, поскольку часть субъектов РФ относится к страхованию формально", - заявила Фастова.

Этот формализм подхода, по ее мнению, проявляется в том, что сельхозпроизводители, желая снизить цену полиса страхования урожая, используют максимально высокий допустимый по закону уровень франшизы в размере 50% (по субсидируемой программе мультирискового страхования посевов - ИФ). И когда наступает страховой случай, предприятие не получает страховую выплату.

"Стоит задача снизить порог франшизы до 30%, чтобы повысить качество выплат и увеличить объем выплат по договорам страхования посевов, - сказала Фастова в ходе выступления. - Также совместно с регионами мы работаем над тем, чтобы появлялись частные метеостанции, которые могли бы участвовать в признании страховых событий. Кроме того, необходимо снизить объем документов по страховке", продумать некоторые аспекты, связанные со страхованием, в случае изъятия сельхозживотных (при объявлении очага эпидемии опасного заболевания животных, регулируется законодательством о ветеринарии - ИФ).

Как пояснил "Интерфаксу" президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов, высокий потолок франшиз при защите посевов - до 50% - установлен в РФ "только по давно действующей мультирисковой программе страхования урожая. Снижение этого порога возможно с принятием соответствующих поправок в закон об агростраховании с господдержкой", пояснил он. В программе страхования посевов от ЧС климатического характера, направленной на компенсацию затрат на производство урожая, уровень франшиз по закону - от 10% до 20%, добавил он.

Говоря о частных метеостанциях, Биждов подчеркнул, что вопрос о нехватке действующих метеостанций Росгидромета для фиксации страхового события аграрии поднимают регулярно на встречах с агростраховщиками .

"Для агростраховщиков не имеет значения статус метеостанции, для них важно, чтобы на основании признаваемых Росгидрометом данных этих станций сельхозпроизводитель мог получить официальное заключение самой службы, которое необходимо для оформления страховой выплаты", - добавил он.