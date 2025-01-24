В МИД РФ заявили, что у Москвы и НАТО не осталось никаких каналов взаимодействия

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - У Москвы и НАТО не сохранилось никаких каналов взаимодействия, однако в альянсе знают, что в случае необходимости они могут связаться по линии министерства иностранных дел или Минобороны, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Нет, никаких каналов не сохранилось. Как известно, НАТО пошло по пути сворачивания не только практического сотрудничества, но и политического диалога с нами", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Наше представительство при НАТО закрыто, но тем не менее, натовцы знают, и мы об этом их официально уведомили, что наш посол в королевстве Бельгия выполняет также функции главного связующего звена с НАТО. Поэтому в случае необходимости они знают, куда обращаться. И кроме того, конечно, мы все-таки живем в век современных коммуникаций, нет никаких проблем в случае необходимости связаться с нами, с российским руководством по линии МИД , по линии МО", - сказал замминистра.

При этом Грушко подчеркнул: "Но тем реальных, которые мы могли бы с ними обсуждать, на сегодняшний день нет. В силу того, что нет ни сотрудничества, ни политического диалога. А на вопросы безопасности мы смотрим с совершенно разных позиций".