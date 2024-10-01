Кремль не ожидает изменений в позиции НАТО после смены генсека

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Кремле не ожидают каких-либо существенных изменений в позиции НАТО после смены руководства в альянсе и полагают, что он продолжит работать в том же русле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, какие ожидания у Москвы в связи с тем, что Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО сменил экс-премьер -министр Нидерландов Марк Рютте.

"Наши ожидания, что Североатлантический альянс продолжит в том же русле, в котором он и работал", - ответил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в прошлом Рютте "не один час провел в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным".

"В свое время когда-то были надежды на возможность выстраивания добрых, прагматичных отношений, по крайней мере именно такой диалог и велся. Но впоследствии мы знаем, что Нидерланды заняли позицию достаточно непримиримую, позицию полного исключения каких-либо контактов с нашей страной. Поэтому мы не думаем, что в политике альянса произойдет что-то новое, существенное", - добавил Песков.

1 октября в штаб-квартире НАТО прошла церемония передачи полномочий генсека альянса. Кандидатуру Рютте на пост генсека альянса 32 государства-члена НАТО согласовали в июне 2024 года. Он почти 14 лет - до июля 2024 года - занимал пост премьер-министра Нидерландов.

Занимавший пост генерального секретаря НАТО с 1 октября 2014 года бывший норвежский премьер-министр Столтенберг, по сообщениям СМИ, в феврале 2025 года станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности, сменив германского дипломата Кристофа Хойсгена.