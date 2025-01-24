Минсельхоз введет меры поддержки кооперации фермеров с агрохолдингами

Глава ведомства назвала "своей болью" разрозненность крупных агрохолдингов и малого бизнеса

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз считает своей болью разрозненность малого агробизнеса и крупных агрохолдингов и намерен разработать меры поддержки механизмов кооперации этих форм хозяйствования, заявила глава министерства Оксана Лут на форуме "Развитие малого агробизнеса в России".

"Хочу поделиться нашей болью. Когда общаемся с фермерами, почему-то звучит такой тезис, что (наша отрасль - ИФ) основана на холдингах, на крупных группах. Про фермеров все забывают. Это постоянная борьба фермера с крупными холдингами. Мы так не считаем, - подчеркнула она. - Фермеры - это малое производство, крупный холдинг может кооперировать, консолидировать малое производство, в этом нет ничего плохого. Фермер может больше заработать, работая с крупной группой".

В связи с этим, как сказала министр, "есть мысли, как сделать отдельную поддержку для кооперации фермеров с крупными холдингами".

С другой стороны, и холдинги относятся к фермерам без энтузиазма. "Короче, не очень у нас отношения между малым бизнесом и крупным бизнесом. Как-то пока нет взаимопонимания. Мы очень надеемся, что сможем за счет мер поддержки или какого-то внимания этого взаимопонимания достичь. Мы считаем это очень важным. Отрасль не должна быть разрозненной", - заявила Лут.

Согласно ее презентации, на долю фермерских и личных подсобных хозяйств в РФ приходится 29,1% производства зерновых и зернобобовых культур, почти 12% - сахарной свеклы, 39,2% - подсолнечника, 75,5% - картофеля, 70,2% - овощей, 64,2% - плодов и ягод, 40,2% - молока, 14,2% - скота (на убой), 18,3% - яиц.