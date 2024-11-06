Вице-премьер Патрушев заявил о равной поддержке агрохолдингов и фермеров

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Господдержка сельского хозяйства РФ распределяется в равных долях между крупными агрохолдингами и малыми формами хозяйствования, хотя с учетом объемов производства выгоднее поддерживать крупный бизнес. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на просветительском марафоне "Знание. Первые", отвечая на вопрос одного из участников.

Тот спросил – справедливо ли мнение, что основной объем денег, выделяемых государством на поддержку сельского хозяйства, достается крупным предприятиям АПК, и сколько денег направляется малому бизнесу.

"Общий объем поддержки сельского хозяйства в этом году более 0,5 трлн рублей, которые распределяются между крупным и малым бизнесом. Важно отметить, что малому бизнесу идет практически половина той поддержки, которая вообще уходит на отрасль. Хотя малые агропредприятия производят 15-20% от общего объема продукции, - ответил Патрушев. - И если сравнивать объемы поддержки и объемы производства, то вы видите определенный диссонанс. Выгоднее, конечно, поддерживать крупные агрохолдинги, чтобы производили они больше продукции. Но тем не менее мы понимаем, что фермеры – это определенный уклад жизни, это люди, которые болеют за свое дело, поэтому деньги распределяются 50 на 50".

При этом вице-премьер отметил, что для фермеров действуют и отдельные программы господдержки, на которые направляется от 15 млрд до 20 млрд рублей. Это и гранты, и различные субсидии, в том числе на приобретение участков, техники, оборудования и даже на закупку мобильных торговых точек, уточнил он.

"Поэтому точно скажу, что малые предприниматели не обделены ни вниманием, ни финансовыми ресурсами", - подчеркнул вице-премьер.