Доля агрохолдингов в застрахованных посевах составила от 47% до 58% по госпрограммам

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Доля крупных агрохолдингов РФ в общей застрахованной площади посевов на условиях господдержки по мультирисковой программе защиты урожая составила 58% по итогам сельхозсезона 2023 года. Об этом сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов в пятницу, выступая на ежегодной конференции "Агрохолдинги России".

По второй программе страхования урожая от рисков ЧС климатического характера доля застрахованных посевов крупными агрохолдингами составляет 47% (эта программа начала действовать в РФ с 2022 года после принятия изменений в закон об агростраховании с господдержкой).

Введение программы страхования ЧС-рисков аграриев в 2022 году существенно повлияло на вовлечение в субсидируемое агрострахование малых форм хозяйствования.

В целом доля застрахованных с господдержкой в РФ посевных культур за 6 последних лет, увеличилась в 8,7 раза – с 1,5% в 2018 году до 13% в 2023 году (составила 11 млн га). С начала 2023 года застрахованные площади посевов увеличились в 2,6 раза, привел данные глава НСА.

У ЧС-программы для растениеводов есть ряд преимуществ, связанных с простотой оформления договора страхования и заявлений на выплаты, скоростью получения возмещения. Однако по ней потеря запланированной прибыли от реализации урожая не учитывается. Сельхозпроизводитель "получает возмещение по размеру близкое к компенсации его прямых затрат на производство урожая", обратил внимание Биждов.

По данным НСА, в РФ в этом году, богатом на чрезвычайные события, аграриям из 8 регионов страны выплаты по программе ЧС -страхования составили более 200 млн рублей.

"Коэффициент комбинированной убыточности по договорам защиты яровых культур для агростраховщиков колеблется от 74% до 95% по данным за истекшие отчетные периоды. По закону агростраховщики, которые работают с субсидируемыми договорами, обязаны разницу между доходами и расходами в более 5% направлять в стабрезерв под будущие выплаты", - уточнил глава НСА.

Прогноз выплат по всем видам агрострахования с господдержкой в календарном 2023 году составляет 3,5 млрд рублей.

Анализ причин страховых событий в РФ для растениеводов показал, что самые большие опасности – это "недостаток влаги и засушливые явления, около 60%". "Другая крайность – все разновидности рисков переувлажнения – на них приходится около 26% произведенных выплат", - отметил глава НСА в ходе выступления.

Для российских животноводов самыми опасными рисками оказались опасные заболевания – африканская чума свиней и птичий грипп. Неудивительно, что доля застрахованного промышленного поголовья свиней в РФ составляет около 60% от всего стада и 62% – доля застрахованного поголовья птицы в текущем году. Также наблюдается рост долей застрахованного с господдержкой поголовья крупного и мелкого рогатого скота.

"По охвату и проникновению страхования российские животноводы показывают лучше результаты, чем ряд зарубежных экономик, которые развивают программы агрострахования с господдержкой в АПК с 80-х годов прошлого века", - считает Биждов.

По его мнению, "крупные российские агрохолдинги планомерно и целенаправленно выстраивают страховую защиту. При этом "надо обращать внимание на комплексное страхование рисков, выстраивать долгосрочные отношения с агростраховщиками, как это происходит с банками". Он отметил, что в этом году перед агростраховщиками была поставлена задача найти решения, "обеспечивающие в приграничных регионах защиту от рисков терактов". "Несколько крупных компаний обслуживают такие риски, хотя решения найти было сложно", - сообщил глава НСА.

ХХIII ежегодная конференция, посвященная вопросам инвестирования в АПК, "Агрохолдинги России - 23" состоялась в Москве и была организована журналом "Агроинвестор".