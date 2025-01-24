Минобрнауки РФ назначило ректора Института русского языка

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Минобрнауки России утвердило ректором Института русского языка имени А.С. Пушкина и.о. ректора вуза Никиту Гусева, сообщается в телеграм-канале Минобрнауки.

Гусев стал исполняющим обязанности ректора Института русского языка имени Пушкина в апреле 2024 года.

В 2009 году он окончил Московский государственный университет имени Ломоносова по специальности "журналистика". Имеет ученую степень кандидата филологических наук и ученое звание доцента. Ранее занимал пост проректора МГУ имени Ломоносова.

В апреле 2024 года прошедшая в Институте Пушкина проверка установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. В результате в отставку была отправлена Наталья Трухановская, которая была ректором института до Гусева.