Ректор Института русского языка имени Пушкина снята с должности

Наталья Трухановская Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - С должности ректора Института русского языка имени Пушкина снята Наталья Трухановская, исполняющим обязанности назначен Никита Гусев, сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ в пятницу.

Ранее прошедшая в Институте Пушкина проверка установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства, подчеркивается в сообщении.

"Само предназначение Института русского языка имени Пушкина должно диктовать его руководству и сотрудникам особенно внимательное отношение к нашему языку. Это учреждение должно быть образцом для всех вузов, имеющих право проводить такой экзамен", - отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, чьи слова привели в сообщении.

В сообщении ведомства отмечается, что Гусев в 2009 году окончил Московский государственный университет имени Ломоносова по специальности "журналистика". Имеет ученую степень кандидата филологических наук и ученое звание доцента. Ранее занимал пост проректора МГУ имени Ломоносова.

16 апреля Рособрнадзор вынес предостережение пяти вузам о недопустимости нарушения требований к экзамену по русскому языку как иностранному, среди них и Институт имени Пушкина.

18 апреля глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков поручил до 1 мая отстранить коммерческие организации от проведения экзамена по русскому языку для иностранных граждан.

В Рособрнадзоре в свою очередь сообщали "Интерфаксу", что ведомство планирует пересмотреть минимальный балл для экзамена по русскому языку для получения вида на жительство или гражданства РФ, а также добавить устную часть в экзамен для получения разрешения на работу в России.

Ранее в апреле Черемушкинский суд Москвы отправил в СИЗО, под домашний арест и назначил запрет определенных действий в качестве меры пресечения троим фигурантам уголовного дела о незаконной выдаче сертификатов на знание русского языка и истории, в том числе сотрудниками Института русского языка имени Пушкина.

По версии столичного Следственного комитета, не позднее 11 декабря 2023 года на юго-западе Москвы группой лиц, в том числе сотрудниками института русского языка им. А.С. Пушкина, "была организована незаконная выдача иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России для дальнейшего их предоставления в миграционные органы МВД".

При этом, как установило следствие, большая часть иностранцев фактически знаниями не обладала.

Как заявили в СК, "указанные преступные действия способствовали оформлению вида на жительство на территории Московского региона".