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"Глория Джинс" закроет швейные фабрики в Ростовской области

Компания сосредоточится на продаже одежды, производство оказалось убыточным

"Глория Джинс" закроет швейные фабрики в Ростовской области
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российский производитель и продавец одежды "Глория Джинс" (GJ) планирует закрыть швейные фабрики в двух городах Ростовской области - Шахтах и Новошахтинске, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с планами компании.

Сотрудники фабрик уже получили уведомления об увольнении. Причиной увольнения названа ликвидация подразделений.

"Настоящим уведомляем вас о том, что АО "Корпорация "Глория Джинс" приняло решение о прекращении деятельности обособленного подразделения (...). В связи с вышеизложенным уведомляем вас о предстоящем расторжении 31.03.2025г с вами трудового договора", - говорится в одном из таких уведомлений.

В компании эту информацию пока не прокомментировали. "Интерфакс" также направил запрос в управление службы занятости населения Ростовской области.

Основатель и председатель совета директоров "Глории Джинс" Владимир Мельников подтвердил ростовской газете "Город N" информацию о закрытии фабрик.

На вопрос о причинах он ответил: "Потому, что нет новых технологий для развития и производительности и мы убыточны, т.к. одни уходят на СВО (как мужчины, так и женщины), а другие - шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой. У нас очень разнообразный продукт и мы (сохраняя собственное производство в России - N) очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам. Просто говоря - это очень убыточно. Мы больше не производственная, а ретейлер-компания".

Мельников также отметил, что он передал все активы компании в фонд Анастасии Узорешительницы и в настоящее время "является наемным менеджером" "Глории Джинс".

"Глория Джинс" разрабатывает, производит и продает одежду и аксессуары. Сеть ритейлера насчитывает свыше 600 магазинов более чем в 300 городах, также компания имеет три логистических комплекса в Новосибирске, Подольске и Ростовской области.

В структуре группы торговые операции консолидированы в АО "Глория Джинс", производство - в АО "Корпорация Глория Джинс". Согласно открытым данным, на конец 2024 года у "Глории Джинс" насчитывалось 10 производственных площадок.

Глория Джинс Новошахтинск Подольск Ростовская область Анастасия Узорешительница Владимир Мельников
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