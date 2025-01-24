Ростовские власти ведут переговоры с инвесторами о выкупе закрывающихся фабрик "Глории Джинс"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Власти Ростовской области ведут переговоры с инвесторами о приобретении закрывающихся швейных фабрик российского производителя и продавца одежды "Глория Джинс" (GJ) в городах Шахты и Новошахтинск, сообщил министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев в телеграм-канале.

"Глория Джинс" проводит оптимизацию производства, что затронуло ряд наших муниципалитетов. Более 2 тыс. работников получили уведомления об увольнении. (...) Ведем переговоры с потенциальными инвесторами о приобретении фабрик в Шахтах и Новошахтинске", - сказал Савельев.

Он отметил, что на совещаниях с участием службы занятости, инспекции труда и других организаций прорабатываются разные варианты трудоустройства. "Сотрудники смогут устроиться на другие швейные предприятия области. При необходимости центры занятости обеспечат переобучение", - добавил он.

Как сообщалось, "Глория Джинс" планирует закрыть швейные фабрики в двух городах Ростовской области. Сотрудники швейных фабрик получили уведомления об увольнении, в качестве причины увольнения названа ликвидация подразделений.

Основатель и председатель совета директоров "Глории Джинс" Владимир Мельников подтвердил ростовской газете "Город N" информацию о закрытии фабрик. На вопрос о причинах он ответил: "Потому, что нет новых технологий для развития и производительности, и мы убыточны, так как одни уходят на СВО - как мужчины, так и женщины, а другие - шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой. У нас очень разнообразный продукт, и мы (сохраняя собственное производство в России - "Город N") очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам. Просто говоря - это очень убыточно. Мы больше не производственная, а ретейлер-компания".

Мельников также отметил, что он передал все активы компании в фонд "Имени св. великомученицы Анастасии Узорешительницы" и в настоящее время "является наемным менеджером" "Глории Джинс".

По данным ЕГРЮЛ, 100% ООО "ВВМ Инвестментс" (Ростов-на-Дону, владеет АО "Глория Джинс" и АО "Корпорация Глория Джинс", специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления) перешло во владение фонда "Имени св. великомученицы Анастасии Узорешительницы" (Москва), который Мельников учредил 15 мая 2024 года. Ранее предприятием напрямую владел сам Мельников.

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина написала в телеграм-канале, что "Глория Джинс" также может закрыть фабрики еще в двух городах Ростовской области - Гуково и Зверево. Она отметила, что направила соответствующее письмо в Минпромторг РФ.

"Глория Джинс" разрабатывает, производит и продает одежду и аксессуары. Сеть ритейлера насчитывает свыше 600 магазинов более чем в 300 городах, также компания имеет три логистических комплекса в Новосибирске, Подольске и Ростовской области.

В структуре группы торговые операции консолидированы в АО "Глория Джинс", производство - в АО "Корпорация Глория Джинс". Согласно открытым данным, на конец 2024 года у "Глории Джинс" насчитывалось 10 производственных площадок.