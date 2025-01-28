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Ростовские власти обсуждают с тремя инвесторами покупку фабрик "Глории Джинс"

Ростовские власти обсуждают с тремя инвесторами покупку фабрик "Глории Джинс"
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Власти Ростовской области ведут переговоры с тремя инвесторами о приобретении закрывающихся фабрик российского производителя и продавца одежды "Глория Джинс" (GJ) в регионе, сообщает пресс-служба губернатора области.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь поручил областному Минпрому найти решение для сохранения производственного комплекса швейных фабрик и проработать тему покупки бизнеса профильными инвесторами.

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"Если прежний акционер, допустим, не видит возможности для существования этого производства у нас в Ростовской области, надо искать нового акционера. Чтобы мы не людей оттуда выводили, фактически закрывая предприятие, теряя его для активной финансово-экономической деятельности, а сохранили предприятие, сохранили компетенции, сохранили оборудование, производственные процессы, но уже в интересах какой-то другой бизнес-модели. Вот это нужно будет сделать", - заявид Слюсарь.

"С тремя инвесторами прорабатываем вопрос приобретения этих фабрик для сохранения профильной деятельности и уж тем более сохранения рабочих мест", - заявил через пресс-службу министр промышленности и энергетики области Андрей Савельев.

По его данным, уведомление об увольнении получили более 2,5 тысяч сотрудников компании. Министр считает, что с трудоустройством кадров швейной отрасли вопросов не возникнет. Первые 60 человек уже получили новую работу.

"Люди точно получат выплаты, точно найдут работу. В городах, где расположены производства (в Шахтах, Новошахтинске, Зверево), спрос на людей этой профессии есть. А вот с точки зрения промышленного производства - за эти предприятия надо побороться", - отметил Слюсарь.

На прошлой неделе стало известно, что "Глория Джинс" планирует закрыть швейные фабрики в Шахтах и Новошахтинске. Сотрудники швейных фабрик получили уведомления об увольнении, в качестве причины увольнения названа ликвидация подразделений.

Основатель и председатель совета директоров "Глории Джинс" Владимир Мельников подтвердил ростовской газете "Город N" информацию о закрытии фабрик. На вопрос о причинах он ответил: "Потому, что нет новых технологий для развития и производительности, и мы убыточны, так как одни уходят на СВО - как мужчины, так и женщины, а другие - шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой. У нас очень разнообразный продукт, и мы (сохраняя собственное производство в России - "Город N") очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам. Просто говоря - это очень убыточно. Мы больше не производственная, а ретейлер-компания".

Мельников также отметил, что он передал все активы компании в фонд "Имени св. великомученицы Анастасии Узорешительницы" и в настоящее время "является наемным менеджером" "Глории Джинс".

По данным ЕГРЮЛ, 100% ООО "ВВМ Инвестментс" (Ростов-на-Дону, владеет АО "Глория Джинс" и АО "Корпорация Глория Джинс") перешло во владение фонда "Имени св. великомученицы Анастасии Узорешительницы" (Москва), который Мельников учредил в мае 2024 года. Ранее компанией напрямую владел сам Мельников.

"Глория Джинс" разрабатывает, производит и продает одежду и аксессуары. Сеть ритейлера насчитывает свыше 600 магазинов более чем в 300 городах, также компания имеет три логистических комплекса в Новосибирске, Подольске и Ростовской области.

В структуре группы торговые операции консолидированы в АО "Глория Джинс", производство - в АО "Корпорация Глория Джинс". Согласно открытым данным, на конец 2024 года у "Глории Джинс" насчитывалось 10 производственных площадок.

Глория Джинс Новошахтинск Юрий Слюсарь Андрей Савельев Владимир Мельников Ростовская область
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