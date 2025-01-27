Средства ПВО за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА в пяти регионах России

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - 32 украинских дрона были уничтожены дежурными средствами ПВО в Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской и Тверской областях, сообщили в Министерстве обороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата: пятнадцать - над территорией Воронежской области; одиннадцать - над территорией Белгородской области; четыре - над территорией Курской области; по одному - над территориями Орловской и Тверской областей", - говорится в сообщении.

После атаки БПЛА была обесточена часть домов в Грайвороне Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате сброса взрывного устройства с дрона также повреждено остекление частного домовладения. Осколками перебит газопровод - утечка газа была устранена аварийными бригадами.