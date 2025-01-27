Часть домов в Грайвороне Белгородской области обесточена после атаки БПЛА

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Дрон атаковал город Грайворон в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ с помощью беспилотника атаковали город Грайворон. По предварительной информации, никто не пострадал. В результате сброса взрывного устройства с дрона повреждено остекление частного домовладения. Осколками перебит газопровод - аварийными бригадами утечка газа устранена. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи, в городе часть жителей временно остаётся без света", - говорится в сообщении.

Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, отметил глава региона.