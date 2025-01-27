Украинские БПЛА атаковали два села в Белгородской области

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Дроны ВСУ атаковали два села в Красногвардейском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Красногвардейский район атакован беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В селе Палатово в результате детонации беспилотника в двух частных домах повреждено остекление. Также зафиксированы локальные повреждения на линии газо- и электроснабжения. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

"Ещё один дрон сдетонировал в селе Весёлое - в двух жилых домах выбиты окна", - добавил глава региона.