СКР сообщил об аресте имущества рэпера Моргенштерна

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом), которому заочно предъявлено обвинение в распространении материалов без указания на статус (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Об этом сообщает СК России в понедельник.

По данным следствия, "не позднее 21 марта 2024 года фигурант, включенный в реестр иностранных агентов, в одном из мессенджеров и видеохостинге, осуществил распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом".

Моргенштерн объявлен в федеральный розыск.