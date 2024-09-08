Против рэпера Моргенштерна возбуждено дело за уклонение от обязанностей иноагента

Рэп-исполнитель Моргенштерн. Архивное фото Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев), признанный иноагентом в России, стал фигурантом уголовного дела об игнорировании закона об иноагентах, сообщили в столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР).

"Возбуждено уголовное дело в отношении Алишера Моргенштерна. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье в телеграм-канале ГСУ.

По версии следствия, "не позднее 21 марта 2024 года фигурант, включенный в реестр иностранных агентов в одном из мессенджеров и видеохостинге, осуществил распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом".

Как говорится в сообщении, "следствием рассматривается вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск".

Минюст РФ внес артиста в реестр иностранных агентов в мае 2022 года. По данным министерства, фигурант занимался политической деятельностью, получая при этом финансирование от "Yoola Labs Ltd" (Израиль) и из Украины.

Музыкант покинул Россию в конце 2021 года после высказывания главы СКР Александра Бастрыкина о том, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях".

Позднее стало известно, что в отношении рэпера возбуждено дело по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств). Основанием к этому стали выводы полицейских в Набережных Челнах, исследовавших татуировки на его теле.