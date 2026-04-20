Суд в Москве оштрафовал на 7 млн руб. Моргенштерна за неисполнение обязанностей иноагента

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Москве назначил наказание в виде штрафа признанному в РФ иноагентом рэперу Алишеру Валееву (Моргенштерну) за неисполнение обязанностей иноагента, сообщили в столичной прокуратуре в понедельник.

"Моргенштерн заочно приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 7 млн рублей. На его имущество наложен арест", - сказали в прокуратуре.

Музыкант признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

"Установлено, что признанный иноагентом Моргенштерн был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2, 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства Российской Федерации продолжил распространение в социальных сетях публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента",- сообщили в прокуратуре.