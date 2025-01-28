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Температура выше нормы будет в феврале на всей территории европейской части РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Среднемесячная температура выше нормы прогнозируется в феврале в регионах европейской части страны, в том числе и в Москве, а холодная погода в феврале, по прогнозам, будет на Чукотке и на севере Камчатского края, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской части страны температура в феврале повсеместно выше нормы. На самом юге Краснодарского края и в Ставрополе температура будет около и выше нормы. И на западной половине Уральского федерального округа тоже тепло, температура выше нормы", - сказал Вильфанд.

Среднемесячная температура ниже нормы и холодная погода в феврале прогнозируется на Чукотке и севере Камчатского края. "На севере Якутии, на юге Красноярского края, в Иркутской области и в Забайкалье температура около нормы, но на отрицательном фоне. Там будут частые похолодания", - добавил Вильфанд.

На остальной территории страны температурный фон будет близок к норме.

Говоря об осадках, научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что избыток осадков прогнозируется на севере европейской части России - во всем Северо-Западном федеральном округе (Карелия, Мурманская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Вологодская область, Коми, Архангельская область), на всем севере Урала и севере западной Сибири. "Везде прогнозируется избыток осадков в виде снега", - уточнил Вильфанд.

Дефицит осадков прогнозируется на юге европейской России, а именно на севере Южного федерального округа, в Ставропольском крае и в Северо-Кавказских республиках. А на территории азиатской части страны дефицит осадков ожидается в Забайкальском крае, Бурятии и на большой части Дальневосточного федерального округа (восточная половина Якутии, Магаданская область, Чукотка, Хабаровский край, Камчатский край). На остальной территории страны прогнозируется выпадение осадков около нормы.

Забайкалье Москва Роман Вильфанд Гидрометцентр РФ
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