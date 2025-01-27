США не предлагали Москве организовать встречу Лаврова и Рубио в ЮАР

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - США не проявляли каких-либо инициатив относительно возможного установления контактов с Москвой, заявил журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Его спросили, могут ли главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио очно встретиться впервые в феврале на встрече глав МИД G20 в Йоханнесбурге.

"Не стал бы предвосхищать развитие событий в этой сфере, потому что никаких с нашей стороны инициативных шагов по установлению контактов с новой администрацией, как и инициативных шагов с их стороны на каком бы то ни было уровне, не было", - ответил Рябков.Сергея Лаврова и Марко Рубио состояться на запланированной на февраль встрече глав МИД G20 в Йоханнесбурге.

"Что произойдет в ближайшие недели, это вопрос открытый. Все возможно. И как неоднократно говорилось президентом России, мы к диалогу, контактам, к разговорам, к встречам открыты", - сказал замминистра.