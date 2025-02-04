Москва отмечает изменение в подходах Вашингтона к международным процессам

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров считает, что в озвучиваемых представителями новой администрации США подходах к международным процессам не прослеживается уважения Вашингтона к своим обязательствам в рамках устава ООН.

"С возвращением к власти в США республиканской администрации во главе с Дональдом Трампом осмысление Вашингтоном международных процессов после Второй мировой войны приобрело новое измерение", - пишет он в статье "Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН" в журнале "Россия в глобальной политике".

"Весьма красноречивые заявления на этот счет сделал в сенате 15 января новый госсекретарь Марко Рубио", - напомнил министр.

"Их смысл: послевоенный миропорядок не просто устарел, а был превращен в оружие, используемое против интересов США. То есть неугоден теперь не только Ялтинско-Потсдамский мир с центральной ролью ООН, но уже и "порядок, основанный на правилах", который, казалось бы, воплощал в себе эгоизм и аррогантность ведомого Вашингтоном Запада в эпоху после "холодной войны"", - отметил он.

Он заявил, что "переход к концепции "Америка прежде всего" несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода "Германия превыше всего", а ставка на "установление мира посредством силы" может окончательно похоронить дипломатию".

"Не говоря уже о том, что в таких высказываниях и идеологических построениях не просматривается и тени уважения к международно-правовым обязательствам Вашингтона по Уставу ООН", - добавил Лавров.

Он отметил, что "многополярность укрепляется, и вместо противодействия этому объективному процессу США могли бы в обозримой исторической перспективе стать одним из ответственных центров силы - наряду с Россией, Китаем и другими державами Глобального Юга, Востока, Севера и Запада".

"Пока же, судя по всему, новая администрация США будет ковбойскими наскоками испытывать на прочность пределы податливости существующей ооноцентричной системы к американским интересам", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Министр выразил уверенность в том, что новая американская администрация "скоро поймет, что международная действительность гораздо богаче тех представлений о мире, которыми можно без каких-либо последствий оперировать в выступлениях на внутриамериканскую аудиторию и перед своими покорными геополитическими союзниками".

"В ожидании подобного отрезвления продолжим с нашими единомышленниками кропотливую работу по созданию условий для адаптации механизмов практического выстраивания межгосударственных отношений к реалиям многополярности, к международно-правовому консенсусу Ялтинско-Потсдамской системы, воплощенному в Уставе ООН", - заявил Лавров