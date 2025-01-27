В МИД призвали США озаботиться вопросом выдачи агремана послу РФ в Вашингтоне

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Москва призывает Вашингтон озаботиться вопросом скорейшей выдачи агремана российскому послу, однако не считает текущие сроки экстраординарными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы призываем коллег озаботиться этим вопросом и постараться тему закрыть поскорее. Хотя не какая-то на сегодня экстраординарная ситуация сложилась с точки зрения времени, в течение которого мы ожидаем решение", - сказал Рябков журналистам в понедельник.

Он отметил, что в Москве "хотели бы, чтобы решение на этот счет состоялось поскорее".

"На наш взгляд, нормальное функционирование загранучреждений во главе с послами - это обязательное условие какого бы то ни было диалога. И когда наш посол в Вашингтоне отсутствует из-за невыдачи ему агремана американской стороной, нам представляется эта ситуация нежелательной", - добавил замминистра.

О том, что Москва направила запрос на агреман новому послу России в Вашингтоне, Рябков сообщал в декабре прошлого года.

10 октября 2024 года президент России Владимир Путин своим указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя при Организации американских государств. Антонов был назначен послом РФ в Соединенных Штатах в августе 2017 года.