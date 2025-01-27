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Очистка аварийного танкера "Волгонефть-239" от мазута полностью завершена

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Очистка танков и отсеков кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в Темрюкском районе Краснодарского края, от мазута полностью завершена, сообщает оперштаб региона.

"Битумовозы закончили работу. Финальная очистка танков и отсеков кормовой части танкера "Волгонефть-239" от мазута полностью завершена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 января битумовозы перекачали и вывезли точечные остатки и смеси нефтепродуктов.

Основную откачку мазута завершили 25 января, с опережением графика. Меньше чем за неделю выгрузили 1488 т мазута, добавили в оперштабе.

Следующим этапом станет утилизация кормовой части судна. Сейчас идет подготовка и разработка необходимой документации.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

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