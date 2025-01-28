Что случилось этой ночью: вторник, 28 января

Утвержден глава Минфина США, Трамп создает новую систему ПРО, аварийный танкер на Кубани очистили от мазута

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сенат утвердил Скотта Бессента главой Минфина США. За его кандидатуру выступили 68, а против - 29 сенаторов.

- Трамп подписал указ о создании системы ПРО "Железный купол". Об этом сообщает телеканал NBC.

- Минюст уволил ряд сотрудников, участвовавших в расследованиях против Трампа. Среди уволенных есть профессиональные прокуроры.

- Очистка аварийного танкера "Волгонефть-239" от мазута полностью завершена. Об этом заявили в оперштабе региона.