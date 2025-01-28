Что случилось этой ночью: вторник, 28 января
Утвержден глава Минфина США, Трамп создает новую систему ПРО, аварийный танкер на Кубани очистили от мазута
Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Сенат утвердил Скотта Бессента главой Минфина США. За его кандидатуру выступили 68, а против - 29 сенаторов.
- Трамп подписал указ о создании системы ПРО "Железный купол". Об этом сообщает телеканал NBC.
- Минюст уволил ряд сотрудников, участвовавших в расследованиях против Трампа. Среди уволенных есть профессиональные прокуроры.
- Очистка аварийного танкера "Волгонефть-239" от мазута полностью завершена. Об этом заявили в оперштабе региона.