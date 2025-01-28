В Хабаровске начался снос сгоревшего музыкального театра

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Работы по сносу Хабаровского краевого музыкального театра, сгоревшего в октябре прошлого года, начались во вторник в Хабаровске, передал корреспондент "Интерфакса".

"Процесс по сносу театра будет разбит на шесть этапов и ориентировочно займет полгода, может и больше. Объект сложный. Все будет снесено и минус два этажа", - сообщил директор осуществляющей демонтаж компании "Орион" Павел Кнорозов.

Он отметил, что для ускорения сноса приглашаются все неравнодушные предприниматели, имеющие технику. Помощь волонтеров понадобится при уборке территории.

По словам директора театра Евгения Ремус, после разбора сгоревшего здания, начнется реализация нового проекта.

"По новому проекту прорабатывается вопрос с краевыми министерствами. В ближайшее время варианты представят. Новое здание будет больше прежнего. По информации Минстроя региона, будут сделаны замеры барельефов масок с фасада, их изготовят из новых более легких современных материалов и сохранят, как визитную карточку театра", - уточнила Ремус.

Она также сообщила, что после пожара удалось спасти множество костюмов, почти весь реквизит, старый рояль из фойе, архивы, большую нотную библиотеку, но были утрачены декорации. В пожаре также сгорел стоявший на сцене новый рояль и оборудование, закупленное по субсидии.

"В оперативное управление театру передали три здания. В полном составе сохранили творческий коллектив, увольнений не было. Мы выступаем, восстанавливаем спектакли из ранее идущего репертуара, готовим масштабные и крупные проекты", - добавила директор.

Пожар в здании тетра произошел 3 октября 2024 года на площади 4 тыс. кв. м. По предварительным данным, причиной стали сварочные работы.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

Восстановление музыкального театра в Хабаровске оценивается не менее чем в 10 млрд рублей.

В Хабаровском краевом музыкальном театре проводился ремонт к столетию, которое будет отмечаться в 2026 году.