После пожара в Хабаровском театре арестован директор организации, делавшей ремонт

Также под арест отправлен начальник смены подрядной организации

Фото: Сергей Иванов/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Хабаровска арестовал директора и начальника смены подрядной организации, проводившей ремонтные работы в краевом музыкальном театре, где 3 октября произошел пожар, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в субботу.

Они подозреваются по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ) и п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО, действия рабочего, допустившего пожар, будут оцениваться по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

По версии следствия, в ходе сварочных работ искры попали на утеплитель, что привело к возгоранию.

Ранее сообщалось, что после пожара были задержаны девять иностранцев, среди которых были граждане, незаконно находившиеся на территории РФ. Проведены обыски, в том числе в офисе подрядчика, изъята и осмотрена документация, дается правовая оценка обстоятельствам заключения договора подряда.

Пожар в музыкальном театре произошел 3 октября на площади 4 тыс. кв. м. Обрушилась кровля над фойе, фасадом и наружной стеной здания. Кроме того, взорвались четыре баллона с газом.