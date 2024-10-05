Поиск

После пожара в Хабаровском театре арестован директор организации, делавшей ремонт

Также под арест отправлен начальник смены подрядной организации

После пожара в Хабаровском театре арестован директор организации, делавшей ремонт
Фото: Сергей Иванов/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Хабаровска арестовал директора и начальника смены подрядной организации, проводившей ремонтные работы в краевом музыкальном театре, где 3 октября произошел пожар, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в субботу.

Они подозреваются по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ) и п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО, действия рабочего, допустившего пожар, будут оцениваться по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

По версии следствия, в ходе сварочных работ искры попали на утеплитель, что привело к возгоранию.

Ранее сообщалось, что после пожара были задержаны девять иностранцев, среди которых были граждане, незаконно находившиеся на территории РФ. Проведены обыски, в том числе в офисе подрядчика, изъята и осмотрена документация, дается правовая оценка обстоятельствам заключения договора подряда.

Пожар в музыкальном театре произошел 3 октября на площади 4 тыс. кв. м. Обрушилась кровля над фойе, фасадом и наружной стеной здания. Кроме того, взорвались четыре баллона с газом.

Хабаровск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Прокурор запросил 7 лет колонии для американца за участие в боевых действиях против РФ

Военная операция на Украине

В Горловке шесть человек получили ранения в результате удара беспилотника по автобусу

Путин в поздравлении Рахмону упомянул о встрече с ним в Москве в ближайшие дни

Гидрометцентр сообщил об аномально теплой погоде в ряде регионов РФ

Гидрометцентр сообщил об аномально теплой погоде в ряде регионов РФ
Военная операция на Украине

Посол РФ заявил, что освобождение Угледара подтверждает бессмысленность поставок Киеву оружия США

Посол РФ заявил, что освобождение Угледара подтверждает бессмысленность поставок Киеву оружия США

Суд в Москве заключил под стражу подданного Нидерландов за нападение на полицейского

Суд в Москве заключил под стражу подданного Нидерландов за нападение на полицейского

Опубликован порядок ведения реестра каналов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков

Опубликован порядок ведения реестра каналов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков

Что произошло за день: пятница, 4 октября

Суд в Москве отправил под домашний арест блогеров Чекалиных

Суд в Москве отправил под домашний арест блогеров Чекалиных

Присяжные признали напавшего на мурманского губернатора виновным

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });