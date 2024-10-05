Поиск

Пожар в музыкальном театре в Хабаровске ликвидирован

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пожарным спустя более чем двое суток удалось полностью ликвидировать пожар в краевом музыкальном театре в Хабаровске, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону в субботу.

"В 20:19 (13:19 по Москве) дана ликвидация пожара. На месте в целях обеспечения безопасности продолжают дежурить пожарный расчет и сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожар в музыкальном театре произошел 3 октября на площади 4 тыс. кв. м. На момент возгорания в театре находились три человека, они эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам медицинская помощь была оказана на месте, женщину госпитализировали.

Во время пожара в здании театра произошло обрушение кровли над фойе, фасада и наружной стены здания. Кроме того, взорвались несколько баллонов с газом.

По предварительным данным, пожар произошел в ходе сварочных работ: искры попали на утеплитель, что привело к возгоранию и стремительному распространению пламени. Ремонтные работы выполняла бригада рабочих-мигрантов.

Оперативными сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю совместно с региональным УФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержаны девять иностранцев, среди которых были граждане, незаконно находившиеся на территории РФ.

В РоссииПосле пожара в Хабаровском театре арестован директор организации, делавшей ремонтПосле пожара в Хабаровском театре арестован директор организации, делавшей ремонтЧитать подробнее

В субботу Центральный районный суд Хабаровска арестовал директора и начальника смены подрядной организации, проводившей ремонтные работы. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ) и п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Действия рабочего, допустившего пожар, будут оцениваться по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

В Хабаровском краевом музыкальном театре проводился ремонт к столетию, которое будет отмечаться в 2026 году. Ранее региональные власти заявляли, что здание необходимо отремонтировать, особенно крышу.

В краевом правительстве сразу после начала пожара был создан оперативный штаб, который возглавил губернатор края Дмитрий Демешин. Позже он заявил о том, что театр необходимо восстановить. Строить новое здание или реконструировать то, что осталось, решит специальная комиссия.

Хабаровск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль село Желанное Второе в ДНР

Число отравившихся в якутской школе детей выросло до 29

Число отравившихся в якутской школе детей выросло до 29

Прокурор запросил 7 лет колонии для американца за участие в боевых действиях против РФ

Прокурор запросил 7 лет колонии для американца за участие в боевых действиях против РФ

После пожара в Хабаровском театре арестован директор организации, делавшей ремонт

После пожара в Хабаровском театре арестован директор организации, делавшей ремонт
Военная операция на Украине

В Горловке шесть человек получили ранения в результате удара беспилотника по автобусу

Путин в поздравлении Рахмону упомянул о встрече с ним в Москве в ближайшие дни

Гидрометцентр сообщил об аномально теплой погоде в ряде регионов РФ

Гидрометцентр сообщил об аномально теплой погоде в ряде регионов РФ
Военная операция на Украине

Посол РФ заявил, что освобождение Угледара подтверждает бессмысленность поставок Киеву оружия США

Посол РФ заявил, что освобождение Угледара подтверждает бессмысленность поставок Киеву оружия США

Суд в Москве заключил под стражу подданного Нидерландов за нападение на полицейского

Суд в Москве заключил под стражу подданного Нидерландов за нападение на полицейского

Опубликован порядок ведения реестра каналов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков

Опубликован порядок ведения реестра каналов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });