Пожар в музыкальном театре в Хабаровске ликвидирован

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пожарным спустя более чем двое суток удалось полностью ликвидировать пожар в краевом музыкальном театре в Хабаровске, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону в субботу.

"В 20:19 (13:19 по Москве) дана ликвидация пожара. На месте в целях обеспечения безопасности продолжают дежурить пожарный расчет и сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожар в музыкальном театре произошел 3 октября на площади 4 тыс. кв. м. На момент возгорания в театре находились три человека, они эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам медицинская помощь была оказана на месте, женщину госпитализировали.

Во время пожара в здании театра произошло обрушение кровли над фойе, фасада и наружной стены здания. Кроме того, взорвались несколько баллонов с газом.

По предварительным данным, пожар произошел в ходе сварочных работ: искры попали на утеплитель, что привело к возгоранию и стремительному распространению пламени. Ремонтные работы выполняла бригада рабочих-мигрантов.

Оперативными сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю совместно с региональным УФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержаны девять иностранцев, среди которых были граждане, незаконно находившиеся на территории РФ.

В субботу Центральный районный суд Хабаровска арестовал директора и начальника смены подрядной организации, проводившей ремонтные работы. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ) и п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Действия рабочего, допустившего пожар, будут оцениваться по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

В Хабаровском краевом музыкальном театре проводился ремонт к столетию, которое будет отмечаться в 2026 году. Ранее региональные власти заявляли, что здание необходимо отремонтировать, особенно крышу.

В краевом правительстве сразу после начала пожара был создан оперативный штаб, который возглавил губернатор края Дмитрий Демешин. Позже он заявил о том, что театр необходимо восстановить. Строить новое здание или реконструировать то, что осталось, решит специальная комиссия.