Пять беспилотников ВСУ сбито за ночь над тремя российскими регионами

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на вторник сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей и один - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.