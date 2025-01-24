Обломки БПЛА попали на территорию предприятия в Рязанской области

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Оперштаб Рязанской области сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА.

"По предварительной информации, ликвидируются последствия попадания обломков сбитого БПЛА на территории одного из предприятий. Пострадавших нет. Уточненная информация будет позже", - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Ранее губернатор Павел Малков сообщил, что в результате воздушной атаки на Рязань обломки беспилотника попали в частный дом. Возник пожар, который был быстро ликвидирован. Пострадавших нет.

По данным Минобороны минувшей ночью над Рязанской областью было уничтожено 20 беспилотников ВСУ.