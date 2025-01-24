Поиск

Обломки БПЛА попали на территорию предприятия в Рязанской области

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Оперштаб Рязанской области сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА.

"По предварительной информации, ликвидируются последствия попадания обломков сбитого БПЛА на территории одного из предприятий. Пострадавших нет. Уточненная информация будет позже", - говорится в сообщении регионального оперштаба.

В РоссииВ течение ночи силы ПВО уничтожили 121 украинский БПЛА в 13 субъектах РоссииЧитать подробнее

Ранее губернатор Павел Малков сообщил, что в результате воздушной атаки на Рязань обломки беспилотника попали в частный дом. Возник пожар, который был быстро ликвидирован. Пострадавших нет.

По данным Минобороны минувшей ночью над Рязанской областью было уничтожено 20 беспилотников ВСУ.

Рязанская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Три украинских дрона нейтрализованы над Ленинградской областью

Военная операция на Украине

В аэропорту Самары сняты ограничения на прием и отправку рейсов

Flydubai возобновил рейсы из Дубая в Минводы

Военная операция на Украине

В течение ночи силы ПВО уничтожили 121 украинский БПЛА в 13 субъектах России

Военная операция на Украине

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Внуково

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Внуково

Работа аэропортов Домодедово и Жуковский временно приостановлена

Дроны ВСУ сбиты над городскими округами Коломна и Раменское

Что произошло за день: четверг, 23 января

Общий размер маткапитала после индексации в феврале составит 912 тыс. рублей

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5752 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе283 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });