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Ввод нового аэропорта в якутском Мирном сдвинули теперь на 2026-2027 год

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Ввод в эксплуатацию нового аэропортового комплекса в Мирном (Якутия) намечен в 2026-2027 годах, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Работы с этого года продолжатся по новому нацпроекту "Эффективная транспортная система". Аэропортовый комплекс планируют сдать в период с 2026 по 2027 годы", - говорится в сообщении.

Ранее завершить строительство комплекса планировалось в 2024 году. В июле 2024 года сообщалось, что эксплуатация аэропорта начнется в середине 2025 года. Причины переноса сроков не названы.

Летом 2024 года на взлетно-посадочной полосе были приостановлены работы из-за "изменений геокриологических условий". По информации республиканских властей, сейчас найдены технические решения по использованию технологии искусственного промораживания грунтов. Это позволит в этом году возобновить строительство.

Помимо работ на ВПП, продолжается строительство аэровокзала. Сейчас ведется обустройство фасада и монтаж витражных конструкций в зоне выхода на посадку. В здании идет укладка керамогранита, монтаж системы канализации, электроснабжения, электроосвещения и кондиционирования.

Как сообщалось, в 3 км от действующего аэропорта Мирного строится новая взлетная полоса длиной 2,86 км и шириной 44 метра со стоянками для 18 воздушных судов. Кроме того, параллельно возводится новый аэровокзальный комплекс, рассчитанный на обслуживание 300 пассажиров в час.

Действующий аэропорт расположен в 4 км от города. Он обеспечивает воздушное сообщение с крупнейшими городами России, а также является запасным аэропортом на трансконтинентальных маршрутах.

Якутия Мирный
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